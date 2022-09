ÜLEVAADE ⟩ Zaporižžja tuumajaam ripub varuliini otsas

Ukraina meedias hakkasid nädalavahetusel levima teated Venemaa raketisüsteemide kasutamisest Zaporižžja tuumajaama territooriumil. Uuriv väljaanne The Insider oli enda valdusesse saanud video, mis on filmitud 3. septembri öösel ja millel on väidetavalt kujutatud raketisüsteemide tegevust tuumajaama toiteüksuse kõrval.

Ajakirjanikud pöördusid väidete tõestamiseks sõltumatu uurimisorganisatsiooni Conflict Intelligence Team poole, mis järeldas: «Kaadris on näha Zaporižžja tuumajaama torusid, mida on võimalik näha ka Google’i panoraamfotost. Tulistamine leiab tõepoolest aset Dnepri jõe vastaskaldal, kaamera on suunatud lõunasse. See tähendab, et õhutõrjerakettide stardipaik jääb Zaporižžja tuumajaamast läände.»