Kolme keskse lubadusena on üksi vähemusvalitsuse moodustanud Sotsiaaldemokraatlik Partei käinud välja jõuguvägivalla ohjeldamise, segregatsiooni vähendamise ja võrdsete haridusvõimaluste pakkumise kõigile. Kuigi tegemist on rootslastele tähtsate teemadega, mängib partei kampaanias mitte enda pakutud lahendustele, vaid väga selgelt Anderssoni isikule.

«Ta on populaarsem kui tema partei. Ta on populaarsem kui tema rivaalid. Pärast Covidit ja sõda Ukrainas on juhiomadused olulisemad, kui need olid neli aastat tagasi,» ütles Financial Timesile Stockholmi trendika Södermalmi linnaosa sotside sekretär Catharina Piazolla, käies parasjagu kampaaniat tehes ukselt uksele, seljas särk kirjaga «Ma hääletan Magdalena poolt» ja käes peaministri pildiga kott.