Keenia ülemkohus teeb otsuse valimistulemuste osas

See on kolmas kord alates 2010. aastast, kui toona vastu võetud põhiseaduse alusel moodustatud Keenia ülemkohus peab lahendama valimistulemust puudutava vaidluse.

Odinga, kes on nimetanud ülinappi valimistulemust ja riikliku valimiskomisjoni tegevust «naeruväärseks», väidab, et pettused esinesid eeskätt häälte kokkulugemisel ning valimiste tegelik võitja on just tema.