UKRAINA PÄEVIK 4.09: Nädal aega kestnud vastupealetungi tegevused on toonud teatud tulemusi ka maastikul, kuigi siiani pole neist eriti kõneldud - Ukraina armee edeneb vaikselt sinna, kuhu ta peab edenema. Mujal hoitakse rinnet kontrolli all ning ka ühes teises operatiivsuunas on nad suutnud teha ühe huvitava sammu edasi.