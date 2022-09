Läti lähistel hukkusid lennuõnnetuses Saksa ettevõtja ja tema perekond

Läti merepäästeteenistuse juht Peteris Subbota ütles Expressenile, et praegu käib otsinguoperatsioon kuue ruutkilomeetri suuruses piirkonnas, kuid otsingu teeb lihtsamaks asjaolu, et selle täpne koht ja kellaaeg on teada. Läänemeri on sealkandis umbes 60 meetri sügavune. Kui algselt saabusid esimesena sündmuspaigale Rootsi päästekeskuse sõidukid, siis hiljem võtsid juhtohjad üle Läti võimud, keda hakkavad toetama ka Eesti ja Leedu päästeteenistused.