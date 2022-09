Saksamaa ja Iisrael tähistavad Müncheni olümpia veresauna 50. aastapäeva

Eelmisel kolmapäeval jõuti kokkuleppele, et Saksamaa eraldab hüvituseks 28 miljonit eurot. Samuti tunnistas Saksa riik esimest korda vastutust vigade eest, mille tulemuseks oli 11 iisraellase surm.

Steinmeier tunnistas, et on häbiväärne, et Berliinil kulus nii palju aega jõudmaks kokkuleppele ohvrite perekondadele kohase valuaraha maksmises.