Iisraeli armee: Shireen Abu Akleh tappis tõenäoliselt Iisraeli sõdur

Varem oli sõjavägi mitu kuud väitnud, et Al Jazeera ajakirjaniku okupeeritud Läänekaldal tapnud kuuli päritolu ei ole võimalik kindlaks teha ja see võis pärineda mässulistelt.

«Meie järeldus on, et ei ole võimalik üheselt öelda, kumma poole tuli ta tappis, aga on kõrgem tõenäosus, et teda tabas ekslik lask IDF-i sõdurilt, kes ei tundnud teda ära ajakirjanikuna,» ütles kõrge armeeohvitser.

«Kui nad tema suunas lasid, ei teadnud nad, et ta on ajakirjanik. See oli viga, nad arvasid, et lasevad nende pihta tulistavaid terroriste,» lausus ta ja lisas, et ajakirjaniku suunas tulistanud sõduril on kahju ning ta ei teinud seda tahtlikult.