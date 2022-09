Saksamaa palus Müncheni OM-i veresauna eest andeks

Tapetute omaksed on võidelnud aastaid, et saada Saksamaa ametlikult vabandama ja maksma lisaks esialgsele 4,5 miljoni euro suurusele valurahale väärilist hüvitist.

Steinmeier tunnistas pühapäeval, et on häbiväärne, et Berliinil kulus nii palju aega ohvrite perekondadega kokkuleppele jõudmiseks.

«Minu kohus on tunnistada meie, sakslaste, vastutust: siin, praegu ja tulevikus,» lausus ta. «Toogu tänane teile, omastele, tunde, et teie valu võetakse tõsiselt, ja tunde, et me võtame oma vastutust tõsiselt.»