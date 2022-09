Venemaa premeerib Eestis toodetud roomiksõiduki tabajat miljoni rublaga

Eestis toodetud robotsõiduk jõudis Ukraina üksuse käsutusse augusti lõpus. «Kuna tarne oli alles eelmisel nädalal, on veel liiga vara tulemustest rääkida. Kindel on, et haavatute transport on üks olulisemaid ja ka enim inimjõudu nõudvamaid tegevusi lahinguväljal, mis on ka kõrge ohutasemega,» ütles Milremi esindaja.