Raport: Vene vägede kõrgtehnoloogia klopsitakse kokku madaltehnoloogiast

Ukraina ründamisel kasutatud Venemaa väitel uute kõrgtehnoloogiliste tiibrakettide ja helikopterite lähemal uurimisel avastati, et nende relvade elektroonikas on taaskasutatud aastakümneid vana tehnoloogiat ning komponente, kirjutas Ameerika Ühendriikide päevaleht New York Times Ühendkuningriigis asuva labori Conflict Armament Research teadlaste raportile viidates.