Tokyo taunis Venemaa Kuriili-lepingu ülesütlemist

Minister ütles ka, et Tokyo ei ole Moskvalt selle kohta veel ametlikku teadet saanud. Hayashi lisas, et Jaapani valitsus saatis nende sündmustega seoses diplomaatiliste kanalite kaudu Venemaale protesti.

Pühapäeval teatas Hiina kaitseministeerium, et Hiina sõjaväelased osalevad Jaapani merel ühisõppustel Venemaaga. Eelkõige harjutavad sõjaväelased meremiinide hävitamist. Ajaleht selgitab, et ei ole aga selge, kas Hiina sõjaväelased osalevad õppustel otse Kuriili saartel.

Moskva seisukoht on, et Lõuna-Kuriilid said pärast Teist maailmasõda NSV Liidu osaks ning Venemaa suveräänsus nende üle on väljaspool kahtlust.