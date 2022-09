PERSOON ⟩ Kristluse ja emaduse kaardile rõhuv Meloni hoiab Itaalias põlemas Mussolini leeki

«Iga kord, kui on valimised, tilistatakse fašismi häirekella. Te näete, kui naeruväärne on, kui kaevatakse välja videoid, mis on tehtud, kui ma olin 15,» ütles hiljuti usutluses Reutersile Giorgia Meloni, kelle paremäärmuslikku erakonda Itaalia Vennad (FdI) toetab 25. septembri valimiste eel iga neljas itaallane.