USA katsetab mandritevahelist ballistilist raketti

Pentagoni kõneisik brigaadikindral Pat Ryder ütles, et relvastuseta rakett Minuteman III tulistatakse välja kolmapäeva hommikul Vandenbergi kosmosevägede baasist Floridas.

Teade enne starti on tavatu. Pentagon on kinnitanud viimaseid katsetusi alles pärast nende toimumist.

Ryderi sõnul on mandritevahelise ballistilise raketi katsetamine rutiinne ja pikalt ette kavandatud.Ta lisas, et USA on teavitanud Venemaad ja teisi riike sellest plaanist.