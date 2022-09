Truss nimetas esimesed ministrid Briti etniliselt mitmekesisesse valitsusse

Ühtlasi nimetas Truss siseministriks Suella Bravermani, tagades esimest korda riigi ajaloos, et üheski ÜK valitsuskabineti juhtivas ametis ei ole valge mees.

Briti poliitilise eliidi suurenenud etniline mitmekesisus väljendus ka selles, et Trussi vastaseks tooride juhivalimise viimases etapis oli Rishi Sunak, kellest võidu korral oleks saanud riigi esimene India päritolu peaminister.

Suurbritannias on Konservatiivne Partei praegu sooliselt võrdsem ja etniliselt mitmekesisem kui Tööpartei, kuid vähemused eelistavad siiski leiboriste.

Truss ise on Theresa May ja Margaret Thatcheri järel riigi ajaloo kolmas naispeaminister. Kõik kolm riigi naissoost valitsusjuhti on esindanud konservatiive ja leiboristid pole kordagi valinud oma alaliseks juhiks naist.