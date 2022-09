Biden on vastu Venemaa kuulutamisele terrorismi riiklikuks sponsoriks

Teisipäeval aga selgitas Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre, et terrorismimääratlus ei ole «kõige tõhusam ega jõulisem tee», et «Venemaa vastutusele võtta».

Tema sõnul kahjustaks see abi kohaletoimetamist sõjast laastatud Ukraina osadesse ja takistaks abirühmitustel ja ettevõtetel osalemast ÜRO ja Türgi vahendatud tehingus hädavajaliku vilja vedamiseks Ukraina blokeeritud sadamatest.

Maailma suurima majandusega USA antud «terrorismi riikliku toetaja» sildil on ulatuslikud tagajärjed, kuna paljud ettevõtted ja pangad ei soovi riskida õiguslike meetmetega Ühendriikide prokuröride poolt.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on kutsunud Läänt üles kuulutama Venemaa ametlikult terroristlikuks riigiks. Välisminister Dmõtro Kuleba aga märkis: «Oleme USA-le tänulikud kõige eest, mida nad jätkuvalt Ukraina heaks teevad, kuid selles konkreetses küsimuses me ei tagane ja jätkame oma seisukoha rõhutamist, sest see oleks tõesti õige otsus.»