Ukraina pool teatas taas uutest vabastatud küladest Hersoni oblasti Dnepri läänekalda osal ning on suutnud tekitada Vene okupantidele üllatuse hoopis uuel suunal – Harkivi ja Izjumi vahel, ja veel väikese üllatuse Slovjanski-Kramatorski kõrval. President Volodõmõr Zelenskõi sõnul tegeleb Ukraina oma territooriumi vabastamisega mitte ainult Hersoni ümbruses, vaid kõikjal, ning lubas üllatusi edaspidigi, kirjutab Igor Taro oma sotsiaalmeedias ilmuvas Ukraina päevikus .

Laibajuubeli kiirem saabumine sai võimalikuks tänu ukrainlaste aktiviseerunud pealetungitegevustele. Tankide kohta meenutas viimases ülevaates Ukraina militaarekspert Oleg Ždanov, et neid on Vene pool Ukrainale kallaletungiks lahingutandrile kokku vedanud 3500 ümber – seega on 2/3 juba utiliseeritud.