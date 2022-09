Prantsuse parlamendi liikmed külastavad Taiwani

Peking on vastu igasugustele diplomaatilistele sammudele, mis võiksid Taiwani legitiimsust suurendada ning ta reageerib üha kasvava ärritusega lääneriikide ametnike ja poliitikute visiitidele.

Prantsuse parlamendi viieliikmelist delegatsiooni juhib senaator Cyril Pellavat, teatas Taiwani välisministeerium, lisades, et see on Prantsuse politiikute neljas visiit viimase aasta jooksul.