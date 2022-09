Saksamaa ei soovi kütuse säästmiseks autobahn'idel kihutamist piirata

Karmi talve eel on Saksamaa teatanud, et avalikke hooneid võib kütta ainult 19 kraadini ja enamik erabasseine jääb üldse külmaks. Sellest kuust alates peavad kell 22 tuled välja lülitama reklaamtahvlid ja maamärgid. Valitsus on isegi pikendanud riigi kahe viimase tuumareaktori eluiga.