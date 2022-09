Scholz: Saksamaa elab talve üle

Scholz kritiseeris kõnes parlamendile eelkäija Angela Merkeli energiapoliitikat, mis viis Saksamaa sõltuvusse Vene energiast, kuid ütles, et pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale on hakatud end sellest kiiresti võõrutama.

Saksamaa on talve lähenedes gaasihoidlad täis pannud ning kiirendanud veeldatud maagaasi terminalide ehitamist.

Nende terminalidega kindlustame me Saksamaale energiavarud, kinnitas ta.

Saksamaa on uuesti tööle pannud ka mitu söeelektrijaama ja sel nädalal otsustati hoida aprillini ootel kaks tuumajaama, ehkki varem oli kavas aasta lõpuks tuumaenergiast täielikult loobuda.

Merkeli konservatiivse erakonna CDU esimees Friedrich Merz avaldas arvamust, et tuumajaamu ei tuleks mitte ootel hoida, vaid vooluvõrku ühendada.

Tuumajaamad peavad töötama, et meil oleks võimalik alandada hindu ja ettevõtete kulusid, ütles ta.

Scholz vastas Merzi kriitikale teravalt, öeldes, et just konservatiivid olid need, kelle juhtimisel jäid Saksamaal õiged tulevikuotsused tegemata.