Erdoğan: Lääs korraldab «provokatsioone» Venemaa vastu

Erdoğan on säilitanud head töösuhted Vene presidendi Vladimir Putiniga ning püüdnud jääda Ukraina sõjas erapooletuks, ehkki on tarninud Ukrainale relvi ja lahingdroone.

Türgi president ütles Serbia pealinnas Belgradis ajakirjanikele, et mõistab Putini otsust peatada gaasitarned Saksamaale Nord Streami kaudu.

«Saan öelda väga selgelt, et ma ei pea Lääne suhtumist – nimesid pole vaja nimetada – korrektseks, sest see on provokatsioonidele tuginev poliitine hoiak,» ütles Erdoğan vastuseks ajakirjaniku küsimusele energiakriisi kohta.