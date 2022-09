KOHALIK VAADE ⟩ Hispaania metsatulekahjud pakuvad Euroopale õppetunde

Augusti keskpaigaks olid Hispaania võimud registreerinud 45 suurt metsatulekahju, milles oli maha põlenud ligi 265 000 hektarit maad. Tegu on rekordiga, mis on pannud kõlama häirekellad ning ajendanud Pedro Sáncheze juhitud valitsust kehtestama erakorralisi meetmeid.

Hispaania on tänavu enim tulekahjudest laastatud riik Euroopa Liidus, kuid see nähtus pole omane ainult Hispaaniale. Euroopa metsatulekahjude infosüsteemi (EFFIS) andmetel oli ELis juuli lõpuks tulekahjudes põlenud ligi 600 000 hektari suurune ala, mis on mitu korda rohkem kui aastate 2006–2021 keskmine (150 000 hektarit).