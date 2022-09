Iidse skeleti põhjal amputeeriti jäsemeid juba 31 000 aastat tagasi

Inimesed on üksteist opereerinud juba sajandeid, tõmmates välja hambaid ja puurides koljudesse auke. Amputeerimine on aga niivõrd keeruline, et Läänes sai sellest operatsioon, mille üleelamises võis enam-vähem kindel olla alles umbes sada aastat tagasi.