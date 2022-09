USA sõjavägi katsetas mandritevahelist ballistilist raketti

Washington teatas katsetusest enne starti, mis on tavatu, kuid tõenäoliselt mõeldud vältima pingete teravnemist Venemaaga.

Õhuväe kinnitusel on mandritevaheliste ballistiliste rakettide katsetamine rutiinne ja mõeldud näitama, et Ühendriikide tuumaheidutus on ohutu, kindel, usaldusväärne ja tõhus.