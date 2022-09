Libasõnumid kutsuvad lätlasi ajateenistusse

Sotsiaalvõrgustikes ilmusid teated, et Läti kaitseväe nimel saadetakse SMS-e, milles kutsutakse konkreetset isikut ajateenistusse. Lühisõnumites on kirjas ajateenistuse alguse kuupäev ja kestus (järgmise aasta veebruar ja 12 kuud).

Läti kaitseministeerium rõhutab, et ametkond pole selliseid lühisõnumeid laiali saatnud ning seda pole ka kavas teha.

Varem on teatavaks saanud, et seoses kohustusliku ajateenistuse kehtestamisega Lätis hakatakse alates 2023. aasta teisest poolest kodanikke kohustuslikus korras teenistusse kutsuma. Esimene värbamine toimub järgmise aasta alguses, kui 18-27-aastastel noortel on veel võimalus minna ajateenistusse vabatahtlikult.