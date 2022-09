ÜRO raport: me sureme varem ja vaesemana

Raporti põhiautor Pedro Conceição nimetas lühenemist enneolematuks šokiks ja märkis, et mitmes riigis, sealhulgas USA-s, on oodatav eluiga kahanenud kaks või enam aastat järjest.

Raportis kirjeldatakse, kuidas murrangulised jõud, nagu kliimamuutus, üleilmastumine ja poliitiline polariseerumine on pannud inimkonna vastamisi seninägematu määramatusega, mis on süvendanud ebakindlustunnet.

«Inimesed on kaotanud teineteise suhtes usalduse,» rääkis Steiner. «Rääkimata institutsioonidest. Naabritest on saanud paiguti meie suurimad vaenlased, seda kas otseses mõttes kogukonnas või ülemaailmselt riigiti. See on meid halvanud.»