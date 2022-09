Taani kuninganna Margrethe II tähistab 50 aastat troonil

Margrethest on saanud valitsusaja pikkuselt teine monarh riigi ajaloos.

Margrethe tuli võimule 14. jaanuaril 1972, kui toetus monarhiale oli langenud taanlaste seas vaid 45 protsendile ja enamik ei uskunud, et sellele on moodsas maailmas veel kohta.

Valitsusaja vältel on 82-aastane Margrethe suutnud aga hoiduda skandaalidest ja aidanud kuningavõimu moderniseerida, lubades näiteks oma kahel pojal abielluda lihtinimestega.

Viis aastakümmet hiljem on Taani monarhia üks maailma populaarseimad, seda toetab üle kahe kolmandiku taanlastest.

«Ta on suutnud olla kuninganna, kes on ühendanud Taani rahva suurte muutuste ajal: üleilmastumine, multikultuurse riigi teke, majanduskriisid 1970., 1980. aastatel ja siis jälle aastatel 2008-2015, samuti ka pandeemia,» märkis ajaloolane Lars Hovebakke Sørensen.

«Tema populaarsuse aluseks on asjaolu, et kuninganna on täiesti mittepoliitiline.»