USA tarnib Ukrainale veel 675 miljoni eest sõjavarustust

Uued relvatarned Kiievile hõlmavad laskemoona suurtükiväe raketiheitjate jaoks, vahendas The Washington Post anonüümset USA ametnikku ja lisas, et lisaks HIMARSi laskemoonale saadetakse militaarsõidukeid ja muu sõduritele mõeldud varustus.

USA Ramsteini õhuväebaasis peetavaid kõnelusi juhatab Ühendriikide kaitseminister Lloyd Austin. Kutsutud on rohkem kui 40 riigi ministrid ja sõjaväejuhid, samuti NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

«Ukraina kaitsmise kontaktgrupi» viies kõnelusvoor korraldatakse ajal, mil president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et Ukraina väed on Harkivi oblastis vabastanud Vene okupatsioonist mitu asulat.

Kiiev on korduvalt kutsunud liitlasi toetama Ukrainat suurema koguse raskerelvadega, kuna Ukraina ja Venemaa peavad laskemoonasõda.

Olles ammendanud oma relvastuse, on Ukraina nüüd täielikult sõltuvuses Lääne sõjalisest toetusest.

Venemaa, kes on raskete sanktsioonide all, pöördus Põhja-Korea poole, et osta raketi- ja suurtükimürske, ütles Washington.