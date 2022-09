Jaapani ja India välis- ja kaitseministrid arutasid julgeolekuväljakutseid

«Kuna me seisame täna India ja Vaikse ookeani regioonis ja kaugemalgi silmitsi paljude väljakutsetega, tahame jagada teadlikkust julgeolekukeskkonnast piirkonnas, et võiksime saavutada konkreetse ja tugeva koostöö meie vahel,» ütles Jaapani välisminister.

Hamada märkis omakorda, et kahe riigi sõjaline koostöö ja ühisõppused on viimastel aastatel laienenud. Tema sõnul tõstetakse need nüüd «uutele kõrgustele».