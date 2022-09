Zelenskõi nõunik: Ukraina tahab Läänelt suurtükke, lennukeid, rakette

«Venemaa alistamiseks on ainult üks tingimus: kaks korda rohkem relvi, kui te meile annate.» Sellest piisab meile ja teile – me võidame selle sõja,» ütles Arestovitš neljapäeval Vilniuses Orša lahingu 508. aastapäeva konverentsil.

«Ma eeldan, et täna tehakse Ramsteinis otsused, mis kahekordistavad meile vajaliku relvakoguse. Need võivad olla õhutõrjesüsteemid, need võivad olla lennukid. Vajame lennukeid. Meil on edukas kogemus meie lennukitelt välja lastud radaritõrjerakettide Harm kasutamisel,» ütles presidendi administratsiooni esindaja.