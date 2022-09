Ukraina brigaadikindrali sõnul on nad Harkivis vallutanud tagasi 700 ruutkilomeetrit territooriumi

Brigaadikindral Oleksi Hromov ütles pressikonverentsil, et Ukraina väed on jätkuva operatsiooni käigus tunginud kuni viiekümne kilomeetri sügavusele Venemaa liinidesse okupeeritud aladel ja on vallutanud tagasi rohkem kui 20 küla Harkivi oblastis, kirjutab Reuters.