Kuninganna Elizabeth II viibib Šotimaal Balmorali lossis arstide kõrgendatud järelvalve all. Kuninganna tervisemurede tõttu on kokku kutsutud kuningliku perekonna erakorraline kohtumine.

Buckinghami palee teatas täna, et 96-aastase Elizabeth II arstid on tema tervise pärast mures ning kuninganna lapsed on teel Balmorali lossi Šotimaal, kus monarh on praegu tohtrite hoole all.