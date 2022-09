NATO peasekretär hoiatas, et Ukrainat ja tema toetajaid ootab ees karm talv

«Me peame vähemalt selleks talveks valmis olema, sest ei ole mingeid märke sellest, et Venemaa loobuks oma eesmärgist võtta Ukraina üle kontroll,» ütles Stoltenberg Associated Pressile.

«Sõda Ukrainas läheneb pöördelisele hetkele, kus me näeme, et Venemaa pealetung Donbassis on peatunud. Me näeme, et ukrainlased on suutnud vastu võidelda, tagasi lüüa ja taastada kontroll osa oma territooriumi üle,» lisas ta.

Vaatamata lubadusele, mis tehti täna Ramsteinis Edela-Saksamaal toimuval lääneliitlaste kohtumisel, kus lubatati Ukrainale veel ja varustust ja relvi, on NATO juhi sõnul vaja Ukrainale saata rohkem talvist varustust.

«Talv on tulemas ja talv saab olema raske lahinguväljal Ukrainas. Me teame, et Ukraina armee suurus on praegu umbes kolm korda suurem kui eelmisel talvel,» seletas ta.

«Nad vajavad hädasti rohkem talveülikondi, generaatoreid, et tagada elektri ja soojusega varustatus, ja muidugi ka telke ja muid asju, mis aitavad neil talve üle elada,» rõhutas Stoltenberg.

Ta kutsus ka lääneriike, kes kannatavad kõrgete energiahindade ja inflatsiooni tõttu, üles hoidma usku ja rõhutas et toetuse lõpetamine praegu oleks liiga kõrge hind, mida maksta.

«Ma mõistan, et paljud inimesed on pettunud ja tunnevad NATO riikides valu seoses energiahindade tõusu, elukallidusega. Kuid samal ajal peame meeles pidama, et hind, mida me maksame, on mõõdetud rahas, USA dollarites või naelades või eurodes, samas kui hind, mida ukrainlased maksavad, on mõõdetud iga päev kaotatud inimeludes,» rõhutas Stoltenberg.