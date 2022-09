AK ⟩ Holger Mölder: Ameerika Ühendriikide vahevalimised ja Donald Trumpi võitlused tõejärgses maailmas

Praegu on osariikides lõppemas eelvalimised, kus selgitatakse välja need kandidaadid, kes on vastamisi 8. novembril lõppvalimistel. Enamasti on tegemist erakondlike eelvalimistega, kuid mõnes osariigis (nt California, Washington, Alaska) toimuvad ka avatud eelvalimised[1], mille põhjal saab teha objektiivsemaid ennustusi võimalike tulemuste kohta novembris.