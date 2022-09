Halb eelaimdus tuli eile lõunal, kui kell 15.30 Eesti aja järgi edastas Buckinghami palee teate murega kuninganna Elizabeth II tervise pärast. Uudis pälvis suurt tähelepanu, sest kuninglikul õukonnal ei ole olnud kombeks kuninganna tervislikku seisundit kommenteerida, rääkimata selle kohta ametlike teadete edastamisest. Monarhi tervis on olnud eraasi, kuigi avalikkusele on olnud teada tema liikumisraskused ja nakatumine koroonaviirusega. Kuninganna oli tänavu ära jätnud mitu avalikku väljaastumist, kuhu on tema nimel saadetud teised kuningapere liikmed.