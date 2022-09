Kuninganna Camilla ja teised uued nimed

Inglise keeles on selleks väljendiks queen consort, mis tähendab kuninga abikaasat. Viimati kandis seda tiitlit kuninganna Elizabeth II ema, keda kutsuti eesnime järgi kuninganna Elizabethiks. Kui prints Charles on nüüdsest kuningas Charles III, siis Camilla on kuninganna.

Prints Williami lapsed, prints George, printsess Charlotte ja prints Louis, liiguvad troonipärimise järjekorras sammukese võrra ülespoole, kuid nende tiitlid ei muutu. Küll aga on põhjust rõõmustada prints Harry perekonnal, sest tema lapsed on nüüdsest Tema Kuninglik Kõrgus prints Archie ja Tema Kuninglik Kõrgus printsess Lilibet. Monarhi lastelastel on alati olnud õigus printsi ja printsessi tiitlile. Seega rääkis prints Harry abikaasa Meghan Markle Oprah’le antud teleintervjuus tuima valet, kui väitis, et Archiele keelati kuninglik tiitel. Teistel kuninganna lastel peaksid tiitlid samaks jääma. Wessexi krahv prints Edward, kes on kuninganna Elizabethi neljas laps ja kolmas poeg, ootab Edinburghi hertsogi tiitlit. Edinburghi hertsog oli prints Philip, kes suri eelmisel aastal. Kõik kuninganna abikaasa tiitlid läksid seejärel prints Charlesi kätte, kel nüüd on voli need soovi korral laiali jagada.