Kuningannale esinenud eestlane: ta oli lausa legend

Et Kübarsepal oli fotoaparaat kaasas, siis jäädvustas ta toimuvat nii, nagu see lavale suurele ekraanile kuvatud videopildi kaudu paistis. Enne kuninganna saabumist pani ta fotoka igaks juhuks käest.

Ta tunnistas, et kui kõigele täna tagasi mõtleb – kes tema vastas saalis istus – siis jooksevad siiamaani sipelgad üle selja. See oli ikkagi sündmus omaette,» tähendas Kübarsepp. «Võib ju mõelda, et kuninganna nägi välja nagu vanaema õunapuu otsas, aga kes oli ta tegelikult! Iga inimese lahkumine on kurb, ent kuninganna oli lausa legend. Tulevikku vaatan sellise pilguga, et mida Charlie suudab, oskab või tahab teha.»