Endise koloonia Keenia president mälestas Elizabeth II hea sõnaga

«Tema Majesteet kuninganna Elizabeth II oli inimkonna isetu teenimise kõrguv ikoon ning mitte ainult Ühendkuningriigi ja Rahvaste Ühenduse, mille silmapaistev liige Keenia on, vaid kogu maailma oluline käilakuju,» ütles Kenyatta.

Ta väljendas suurt kurbust ja märkis, et endisel Briti koloonial olid kuningannaga tihedad sidemed.

Paljud inimesed Nairobi tänavatel ütlesid, et kuninganna surm kurvastab neid.

«See on kurb uudis, sest britid koloniseerisid Keeniat, nii et keenialased on Briti süsteemi lahutamatu osa,» ütles 51-aastane taksojuht Vincent Kamondi.