ÜRO: Vene väed peavad Ukrainas õigustamatult kinni sadu inimesi

Alates 2014. aastast Ukrainas tegutsenud missiooni juht Matilda Bogner ütles, et inimõigusrikkumised on pärast Vene vägede sissetungi veebruaris dramaatiliselt sagenenud.

Bogner esitas Odessas ajakirjanikele üksikasju tuhandete tsiviilsurmade, sadade meelevaldsete kinnipidamiste ja sõjavangide dokumenteeritud piinamiste kohta.

Kui kohtus tõestatakse, et sõjavangi on vahi all piinatud või halvasti koheldud, on see sõjakuritegu, ütles ta.

Bogneri töörühm on tõendanud, et Vene väed ja nendega seotud rühmitused on põhjendamatult kinni pidanud või on nende okupeeritud aladel kadunuks jäänud 416 inimest.

«Neist 16 on leitud surnuna ja 166 on vabastatud,» ütles ta.

Süüst ei ole puhtad ka Ukraina väed. Dokumenteeritud on 51 alusetu kinnipidamise juhtumit, mille taga on Ukraina õiguskaitseorganid ja 30, mida võib pidada sundkadumiseks.

Missioonil oli takistamatu juurdepääs Ukrainale alluvate alade kinnipidamiskohtadele, ütles ta, kuid Venemaa vallutatud aladel sõjavangi võetutele ligi ei lasknud.

«See on rohkem kui murettekitav, sest me oleme dokumenteerinud, et Vene Föderatsiooni võimuses olevad sõjavangid on kannatanud piinamise ja halva kohtlemise all ning et mõnes kinnipidamiskohas ei ole piisavalt toitu, vett, tervishoiu- ega sanitaartingimusi.»

Bogner kinnitas vastuvõtuprotseduuri, kus kinnipeetavat sunnitakse kõndima mööda koridori valvurite vahelt, kes neid üksteise järel peksavad.

Ta väljendas muret tervishoiuolukorra pärast Olenivka karistuskoloonias, kus sõjavangide hulgas levivad nakkushaigused nagu A-hepatiit ja tuberkuloos.