Etioopia mässulised soovivad tingimustega vaherahu

Lahingutegevuse hoogustumine augustis lõpetas märtsis kehtestatud vaherahu ning nüüd püüavad erinevad osapooled meeleheitlikult sõlmida diplomaatilisi kanaleid pidi kokkuleppeid, et ligi kaks aastat väldanud sõjale leida rahumeelne lahendus.

Vastavalt AFP nähtud kirja koopiale, mida kinnitas ka TPLF-i kõneisik Getachew Reda, ütles Debretsion, et vaherahu sõltub neljast tingimusest, seal hulgas «ohelikuta humanitaarligipääsust» ja elementaarsete põhiteenuste taastamisest Tigrays.

Etioopia põhjapoolseim osariik on sattunud tõsise toidunappuse kätte ning piiratud on ligipääs peamistele hüvedele nagu elekter, side ja pangandus.

Tigray kagupiiril vallandusid uued lahingud 24. augustil, kuid on sestsaadik levinud piki osariigi lõunapiiri edasi lääne ja põhja poole.

Üks diplomaatiline allikas ja üks välisallikas ütlesid neljapäeval AFP-le, et vaenutegevus on ägenenud piki Tigray põhjapiiri, kus naaberriigi Eritrea sõjavägi koos valitsusmeelsete omakaitseväelastega on võtnud sihikule mässuliste positsioonid.