Elizabethist sai kuninganna 26-aastaselt, Charles oli siis neljane. Kogu Charlesi teadliku elu oli tema ema Suurbritannia kuninganna. Charles on kõige vanem troonipärija, kellest saab kuningas. Ta on terve elu veetnud avalikkuse pilgu all, kuid ka terasemad vaatlejad ei oska ennustada, milliseks kujuneb Charlesi valitsemisaeg. Tal ei ole nooruse aurat, mis oli tema emal, ning tema rohelisest mõtlemisest ja taaskasutushuvist kantud uudseid ettevõtmisi on varjutanud eraelulised seigad.