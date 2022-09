ÜRO: täielik sooline võrdsus on endiselt sajandite kaugusel

«Praeguse progressi tempo juures hindab raport, et läheb kuni 286 aastat aega, et täita tühimikud seaduslikus kaitses ja eemaldada diskrimineerivad seadused, 140 aastat, et naised oleksid võrdselt esindatud võimupositsioonidel ja tööalastel juhtivatel kohtadel, ning vähemalt 40 aastat, et saavutada võrdne esindatus riiklikes parlamentides,» märkis uuringu koostanud ÜRO naisorganisatsioon UN Women.

Tegemist on tohutu lahknevusega eesmärgist jõuda soolise võrdsuseni aastaks 2030, mis pandi kirja ÜRO kestliku arengu eesmärkidesse.

«Üleilmsed väljakutsed, nagu Covid-19 pandeemia ja selle järelmõju, vägivaldne konflikt, kliimamuutus ja tagasilöök naiste seksuaalse ja reproduktiivse tervise ning õiguste osas raskendavad veelgi soolist ebavõrdsust,» kirjutas naisorganisatsioon ühisavalduses ÜRO majandus- ja sotsiaalsete asjade osakonnaga (UNDESA).

Aastalõpu seisuga elab hinnanguliselt umbes 383 miljonit naist ja tüdrukut äärmises vaesuses ning neil tuleb tulla toime päevas vähem kui 1,9 dollariga (euroga). Võrdluseks, mehi ja poisse on samas vaesusrühmas hinnanguliselt 368 miljonit, märkis avaldus, lisades, et tegemist on murettekitava muutusega võitluses vaesuse vähendamise nimel.

Eelmise aasta lõpu seisuga oli 44 miljonit naist ja tüdrukut, kes olid sunnitud oma kodust lahkuma. Tegemist on kõigi aegade kõrgeima vastava näitajaga.

Enam kui 1,2 miljardit naist ja tüdrukut, kes on lapsesaamise vanusesse jõudnud, elab riikides, kus kehtivad piirangud aborditegemisele.

«On ülimalt tähtis, et me koonduksime nüüd investeerima naistesse ja tüdrukutesse, et haarata tagasi ja kiirendada progressi,» ütles UN Womeni peadirektor Sima Bahous.