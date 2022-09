Raport: Ukraina ülesehitamine maksab vähemalt 349 miljardit dollarit

See summa kasvab lähikuudel sõja jätkumisega, öeldi Ukraina valitsuse, Euroopa Komisjoni ja Maailmapanga ühises hinnangus.

Maailmapanga Euroopa ja Kesk-Aasia piirkonna asepresident Anne Bjerde ütles, et Venemaa sõda Ukrainas tekitab jätkuvalt tohutut kahju, alates tsiviilisikute hukkumisest ja miljonite inimeste ümberasumisest kuni kodude, ettevõtete, sotsiaalsete institutsioonide ja majandustegevuse ulatusliku hävitamiseni.

Raporti kohaselt läheb järgmise kolme aasta jooksul vaja 105 miljardit dollarit, et tegeleda kõige pakilisemate küsimustega nagu haridus- ja tervishoiusüsteemi ning taristu taastamine, ettevalmistuste tegemine talveks, põllumajanduse toetamine ning eluliselt tähtsate teede taastamine.

Ukraina peaminister Denõss Šmõhal ütles, et Vene vägedelt tagasi vallutatud piirkondades käivad juba taastamistööd, kuid need vajavad rahvusvaheliste parnterite abi.

«Ainuüksi esimesel etapil on vaja 17 miljardit dollarit, millest Ukraina vajab 3,4 miljardit juba sel aastal,» ütles ta avalduses.

Kiievi liitlased on kiirustanud Ukrainale appi ning G7 ja Euroopa Liit panustavad 39 miljardi dollariga.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et Euroopa Liit on mobiliseerinud 10 miljardit eurot Ukraina rahanduslikuks, humanitaar- ja sõjaliseks abiks ning plaanis on eraldada veel viis miljardit eurot.