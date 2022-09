Saksa välisminister sõitis ette teatamata visiidile Kiievisse

«Tulin täna Kiievisse, et näidata, et Ukraina võib endiselt meiega arvestada. Et me toetame Ukrainat relvade, humanitaarabi ja finantstoetusega nii kaua kui vaja,» ütles minister.

Baerbocki teine visiit Kiievisse toimub nädal pärast Ukraina peaministri Denõs Šmõgali külaskäiku Berliini, kus ta kordas palvet Ukrainale relvi saata.

Viimastel nädalatel on Saksamaa saatnud Ukrainale haubitsaid, raketiheitjaid ja õhutõrjerakette. Uue enam kui 500 miljoni eurose sõjalise abi paketiga saadab Berliin Kiievile ka õhutõrjesüsteeme, mobiilseid raketiheitjaid ja droonitõrjevarustust. Selle nädala algul teatas Saksamaa, et hakkab koos Hollandiga õpetama välja Ukraina demineerijaid.

Baerbocki sõnul «on selge, et (Vene president Vladimir) Putin arvestab sellega, et me väsime Ukraina kannatustele kaasa tundmast».