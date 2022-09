Belgias algab Brüsseli 2016. aasta rünnakute kohtuprotsess

Kohtu alla lähevad äärmusrühmituse IS arvatavad liikmed, kelle terrorirakuke korraldas nii 2016. aasta pommirünnakud Brüsselis kui 2015. aasta novembrirünnaku Pariisis.

Belgias aset leidnud rünnakus, kus kolm enesetapupommarit õhkisid end Brüsseli lennujaamas ja rahvarohkes metroojaamas, hukkus 32 inimest ja veel sajad said kannatada.

Kohut hakatakse mõistma üheksa arvatava džihadisti üle, nende seas rakukese 32-aastane prantslasest juht Salah Abdeslam. Ühe kahtlusaluse üle, kes on arvatavalt Süürias surma saanud, mõistetakse kohut tagaselja.

Belgia ajaloo suurimal vandekohtu protsessil on esindatud 960 hagejat ja see korraldatakse endises NATO peakorteris, kus on kehtestatud ranged turvameetmed.