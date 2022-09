Iraan nimetas Euroopa riikide tuumaleppe avaldust kahetsusväärseks

«On üllatav ja kahetsusväärne, et olukorras, kus diplomaatiline suhtlus ja sõnumite vahetamine jätkuvad... läbirääkimiste lõpetamiseks,» esitab kolm Euroopa osapoolt sellise mittekonstruktiivse avalduse, ütles Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Nasser Kanani.

Euroopa riigid hoiatasid, et Teherani seisukohad seavad leppe tegemise ohtu.

Läinud kuul paistis, et Euroopa vahendajad on teinud tuumaleppe taastamisel edusamme, kuna Iraan jäi leppe lõpptekstiga suuresti rahule.

«Kahjuks ei otsustanud Iraan seda kriitilist diplomaatilist võimalust kasutada, vaid on jätkanud oma tuumaprogrammi laiendamist oluliselt kaugemale tasemest, mis on tsiviilotstarbeks usutav.»

USA välisminister Antony Blinken ütles reedel, et Iraan on teinud tuumakõnelustel vähikäiku. Ta hoiatas, et Washington ei nõustu leppega, kus riigi kõige põhilisemaid nõudmisi ei täideta.