Aafrika Liit pikendas erisaadiku volitusi seoses Etioopia rahukavaga

Tigray kagupiiril vallandusid uued lahingud 24. augustil, kuid on sestsaadik levinud piki osariigi lõunapiiri edasi lääne ja põhja poole.

Üks diplomaatiline allikas ja üks välisallikas ütlesid neljapäeval AFP-le, et vaenutegevus on ägenenud piki Tigray põhjapiiri, kus naaberriigi Eritrea sõjavägi koos valitsusmeelsete omakaitseväelastega on võtnud sihikule mässuliste positsioonid.