USGS: Paapua Uus-Guinea idaosa tabas võimas maavärin magnituudiga 7,6

Maavärina sügavus oli 61 kilomeetrit ning see paiknes umbes 67 kilomeetri kaugusel Kainantu linnast, märkis USGS.

Teenistus andis piirkonnale ka tsunamihoiatuse, ent veidi hiljem märkis, et oht on möödas. Siiski märkis USGS, et merevee taseme kergeid kõikumisi võib rannikualadel esineda.