Hersoni vastupealetung oli Ukraina desinformatsioonioperatsioon, mis valmistas ette pealetungi Harkivis

Harkivi oblastis on Ukraina Sõjauuringute instuudi ISW hinnangul vabastatud üle 3000 ruutkilomeetri oma territooriumist. Ukraina eriüksuse Bohuni brigaadi pressiesindaja Taras Berezovets ütles The Guardianile, et Hersoni vastupealetung oli algusest peale suur desinformatsioonioperatsioon, mille eesmärgiks oli panna Venemaa oma vägesi lõunasse ümberpaigutama.