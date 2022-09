Türgi: Kreeka rannikuvalve alused tulistasid Egeuse merel kaubalaeva

Pinged Türgi ja Kreeka vahel on viimastel nädalatel kasvanud, pooled süüdistavad teineteist oma õhuruumi väidetavates rikkumistes. Kreeka ametnikud on avaldanud muret võimaliku uue konflikti puhkemise pärast Euroopas.

Türgi väitel rikub Kreeka rahvusvahelisi leppeid, kuna on paigutanud sõjaväelased oma saartele Türgi ranniku lähedal. Samuti süüdistatakse Kreeka õhutõrjet Türgi hävitajate sihikule võtmises NATO õppuste ajal Ida-Vahemere kohal.

Kreeka ütleb, et peab kaitsma oma idapoolseid saari – nende seas turismisihtpunktid Rhodos ja Kos, mis on palju lähemal Türgi kui Kreeka rannikule – oma suurema ja sõjaliselt tugevama naabri eest.

Türgi rannikuvalve avaldatud videokaadritel on väidetavalt näha Kreeka rannikuvalve laeva sõitmas Komooride lipu all seilava Anatoliani kõrval, kui kostub umbes tosinkond lasku. Meeskond räägib türgi keeles ja ütleb, et Kreeka rannikuvalve ründab neid.