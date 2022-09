Eesti-Läti koostööraport: Tallinn ega Riia ei tunne piirialade muresid

Samuti leidub eestlasi, kelle töökoht asub Eesti piirist poolesaja kilomeetri kaugusel Valmieras. See on möödunud reedel Valga gümnaasiumi aulas tutvustatud kahe riigi koostööraporti järgi mõlema maa piiriomavalitsuste ja sama kandi ettevõtjate pikaajalise pingutuse tulemus.

«Selle järele on eluline vajadus, sest probleemid mõlemal pool piiri on enamasti samad – tööpuudus, eriti kõrgharidusega inimeste jaoks; suuremate keskuste kaugus; lahkuvad noored. Tihti on erineval pool piiri asuvad vaba töökoht ja sobiv töötaja teineteisele lähemal kui oma riigis,» märgitakse raportis, mille autorid on ajakirjanik Ragnar Kond ja pensionil diplomaat Jānis Eichmanis ning tellijad Eesti ja Läti välisministeerium.